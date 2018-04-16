Названы самые популярные города РФ для «патриотического туризма»

На День Победы россияне поедут в Города-герои или по местам боевой славы.

По данным сервиса бронирования tvil.ru, наибольшим спросом пользуются поездки в Петербург

В среднем туристы бронируют отель в Северной столице на пять ночей, гостиница обходится им в 3 тысячи в сутки.

На втором месте рейтинга Севастополь . В Город-герой на Крымском полуострове едут в среднем на 6 дней, сутки в отеле в период майских праздников здесь стоят 1,8 тысячу рублей.

Многие туристы поезду в Москву , которая оказалась на третьем месте по популярности. В столице России путешественники намерены провести в среднем пять дней, сутки пребывания в гостинице им обойдутся в 3,3 тысячи рублей. Это, к слову, самая высокая цена среди всех городов рейтинга.

На 9 мая традиционно много туристов в Волгограде . Несмотря на географическое расположение и природные достопримечательности, город, где была Сталинградская битва, редко попадает в рейтинги популярных у туристов направлений. Но День Победы — особый случай. Волгоград находится на 9-м месте списка, едут сюда на три ночи, сутки в отеле стоят 2,1 тысячу рублей.