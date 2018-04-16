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Названы самые популярные города РФ для «патриотического туризма»
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Названы самые популярные города РФ для «патриотического туризма» 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
На День Победы россияне поедут в Города-герои или по местам боевой славы.
По данным сервиса бронирования tvil.ru, наибольшим спросом пользуются поездки в Петербург.
В среднем туристы бронируют отель в Северной столице на пять ночей, гостиница обходится им в 3 тысячи в сутки.
На втором месте рейтинга Севастополь. В Город-герой на Крымском полуострове едут в среднем на 6 дней, сутки в отеле в период майских праздников здесь стоят 1,8 тысячу рублей.
Многие туристы поезду в Москву, которая оказалась на третьем месте по популярности. В столице России путешественники намерены провести в среднем пять дней, сутки пребывания в гостинице им обойдутся в 3,3 тысячи рублей. Это, к слову, самая высокая цена среди всех городов рейтинга.
На 9 мая традиционно много туристов в Волгограде. Несмотря на географическое расположение и природные достопримечательности, город, где была Сталинградская битва, редко попадает в рейтинги популярных у туристов направлений. Но День Победы — особый случай. Волгоград находится на 9-м месте списка, едут сюда на три ночи, сутки в отеле стоят 2,1 тысячу рублей.
Также туристы активно бронируют места в гостиницах Петрозаводска (7-е место рейтинга). В столице Карелии, которая, кстати, носит статус Город воинской славы, путешественники готовы провести пять суток, а ночь в отеле стоит в среднем 1,7 тысячи рублей. На 10-й строчке рейтинга Луга, которая также является Городом воинской славы.
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