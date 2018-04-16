Богатенькие буратины: новосибирцы начали заводить своим детям банковские карты

По закону ребёнок в возрасте от 6 до 14 лет может получить банковскую карту, привязанную к карте одного из родителей, а с 14 лет при согласии родителей — собственную, с отдельным счётом. В некоторых банках, например в Райффайзенбанке и в Альфа-Банке , детская карта даже выведена в отдельный продукт: она привязана к основному родительскому счёту, но оформлена на ребёнка.

По данным Альфа-Банка, выпуск специальных детских карт за последний год резко увеличился, хотя цифры пока воображение не поражают: за 2017 год в банке оформили более 430 таких карт.

— Детская карта развивает навыки обращения с деньгами, прививает финансовую грамотность, также исключён риск утери личных денег с бесконтактной оплатой, — перечисляет преимущества руководитель одного из новосибирских офисов банка Ирина Полторыхина. — Она проста в обращении: это лёгкие переводы на карту, а карта привязана к счёту родителя, что даёт возможность контролировать расходы своего ребёнка. Также можно установить лимиты на категории и покупки, отслеживать траты онлайн.

Родители говорят, что это нужно в первую очередь им самим, а не детям.

— Вообще, карта — это для нашего удобства, — поясняет Екатерина, оформившая отдельную карту для 16-летней дочери. — Когда она говорит: «Мам, у меня денег нет», я ей кинула, и у меня больше голова не болит, потому что банкоматов по городу очень много — зашла, сняла сколько нужно. Если я понимаю, что у неё денег нет, а она где-то на левом берегу с какого-нибудь соревнования со стадиона «Заря» едет, — что я делать буду? Мы сейчас все деньги перевели: грубо говоря, налички нет, ведём через карту.

Новосибирец Иван Конобеев своей дочери оформил именно детскую карту: она привязана к его основному счёту и, по сути, является дубликатом его карты, но на ней значится имя девочки.

— Это особенно приятно было: она почувствовала себя не [просто] человеком, которому почти 13, а человеком с карточкой, на которой написано красивыми буквами её имя. Теперь у нас в классе, по всей видимости, будут у всех карточки, потому что она сказала на следующий день, что кто-то ещё хочет карточку, потом ещё кто-то, — рассказал Иван.

По данным Райффайзенбанка, среди их несовершеннолетних держателей карт больше всего как раз девочек 12 и 14 лет, зато в 6-летнем возрасте больше карт выпускают для мальчиков.

Распоряжаются деньгами дети очень по-разному. Например, среди мальчиков самые популярные траты — это продукты (39% всех покупок) и счета в кафе (28%), тогда как 57% трат девочек приходится на одежду и обувь, а на продукты и кафе — 22% и 19% соответственно.

Из-за разных категорий трат отличаются и средние чеки. Мальчики при этом выглядят более экономными: они тратят за раз в среднем 349 рублей, а девочки — 824 рубля. Зато пользуются картами мальчики активнее: число транзакций у них на 56% больше.

В целом основными участниками борьбы за детские деньги являются кафе и супермаркеты,

хотя за год их позиции изменились. Если в 2017 году на кафе приходилось 42% всех транзакций по детским картам, а на продукты питания — 25%, то в 2018 году дети уже потратили на продукты 32% от общей суммы транзакций, а на кафе — 29%. Выросли за год их траты на одежду и обувь (с 3% до 16%), а вот на такси они стали тратить меньше на 13%.

В Альфа-Банке статистику в целом подтвердили: самыми популярными категориями покупок остаются супермаркеты и кафе. В среднем в месяц дети тратят 10–15 тысяч рублей, а средний чек, по данным банка, может колебаться от 100 до 2,5 тысячи рублей.

В Райффайзенбанке также отметили, что через мобильное приложение дети могут устанавливать желания и копить на них средства. По данным аналитиков, 24% желаний были выполнены, но сами дети смогли накопить и исполнить только 9% из них. При этом в среднем на исполнение желания уходило 17 дней, а многие исполнялись в тот же день.

Самым популярным, конечно, оказался «айфон» в разных вариациях — он занимает 5% от общего числа желаний.

«Просто телефон» хотят 4% маленьких пользователей приложения, 2,3% мечтают о велосипеде, 2,2% — о ноутбуке, 2% — о гироскутере.

— Средняя сумма желания детей — 17 220 375 041 рублей: такая странная сумма из-за пары десятков желаний на десятки миллиардов рублей, — отмечают в банке. — Исключая все желания, в которые заложено более 1 миллиона рублей, средняя сумма получается около 20 тысяч рублей.

Екатерина знает точно, что безналичные деньги её дочь не копит.

— Копит она живыми деньгами, потому что карта постоянно в обиходе: невозможно копить там, деньги постоянно тратятся, — объяснила она.

Каких-то неожиданных покупок девочка тоже не делает: Екатерина говорит, что она уже в том возрасте, когда покупки совершаются осознанно. Девочка сама платит за продукты, проезд и занятия с тренером — в месяц на всё уходит около 15 тысяч рублей.

Иван Конобеев говорит, что его дочь пока не слишком опытный пользователь карты: «Наличку снимала и платила за коржики в магазине — пока это все успехи». На использование карты установлен месячный лимит — 5 тысяч рублей, а о накоплениях речи пока не идёт.

банке «Открытие» , говоря о клиентах, выпускающих дополнительные карты для своих детей, замечают, что это как правило молодые родители, которые сами активно пользуются банковскими продуктами и «стремятся подготовить своих детей к жизни в современном обществе, научить их самостоятельно распоряжаться деньгами».

— Немаловажно и то, что расходы по картам, в отличие от трат наличными, родители могут проконтролировать. Устанавливаемые по картам лимиты разнятся в зависимости от возраста ребенка, финансовых возможностей родителей и их представлений о разумном финансовом поведении, но, как правило, ограничиваются небольшими суммами — в пределах 2 тысяч рублей в месяц, — сообщили в пресс-службе банка.

В банках отмечают, что хотя ажиотажного спроса на специальные детские продукты нет, каждый год число их пользователей стабильно растёт. А там, глядишь, молодое поколение и на криптовалюты перейдёт.

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