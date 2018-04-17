Альфа-Банк предлагает открыть накопительный счет с доходом до 10% годовых

Клиенты Альфа-Банка с 16 апреля по 31 мая 2018 года могут открыть накопительный счет «Десять!» и получить до 10% годовых на третий месяц хранения средств на счете, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Чем больше клиенты тратят по дебетовой карте и дольше хранят средства на счете, тем выше процентная ставка. Банк дает надбавку за трансакции от 50 тысяч рублей — повышенная ставка от 6% до 10% за первые три месяца размещения средств на счете. При размещении денежных средств от 500 тысяч до одного миллиона рублей ставка составит до 7% в рамках пакетов услуг «Комфорт» или «Максимум», от одного миллиона рублей до 100 миллионов — до 10% годовых в рамках ПУ «Максимум». Пополнение и снятие в любой момент с сохранением ранее выплаченных процентов», — отмечается в релизе.

Клиенты Альфа Private могут отрыть накопительный счет «Десять!» до 30 июня 2018-го и получить до 12% годовых на сумму от 15 млн рублей при совершении трансакций по дебетовой карте от 450 тыс. рублей, добавили в пресс-службе.

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