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ВТБ открыл офис обслуживания в «Южном городе»
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ВТБ открыл офис обслуживания в «Южном городе» 

Волга Ньюс 1 час назад
В новом офисе, расположенном на Николаевском проспекте, 35, клиенты могут открыть вклад и накопительный счет, осуществить денежный перевод, получить кредит наличными, оформить карту, в том числе в рамках зарплатного проекта.
Здесь установлено 4 современных устройства самообслуживания, с помощью которых удобно совершать банковские операции в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Обслуживание клиентов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.
По словам управляющего розничным филиалом ВТБ в Самарской области Зарины Плукчи, развитие региональной сети является одним из приоритетных направлений работы банка. «Мы стремимся быть ближе к нашим клиентам, открывая отделения не только в центральных, но и в новых строящихся районах Самары, таких как „Южный город“, — отметила она. — Теперь услугами банка могут воспользоваться не только жители микрорайона, но и военнослужащие расположенных поблизости войсковых частей».
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