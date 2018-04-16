ВТБ открыл офис обслуживания в «Южном городе» 

В новом офисе, расположенном на Николаевском проспекте, 35, клиенты могут открыть вклад и накопительный счет, осуществить денежный перевод, получить кредит наличными, оформить карту, в том числе в рамках зарплатного проекта.
Здесь установлено 4 современных устройства самообслуживания, с помощью которых удобно совершать банковские операции в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Обслуживание клиентов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.
По словам управляющего розничным филиалом ВТБ в Самарской области Зарины Плукчи, развитие региональной сети является одним из приоритетных направлений работы банка. «Мы стремимся быть ближе к нашим клиентам, открывая отделения не только в центральных, но и в новых строящихся районах Самары, таких как „Южный город“, — отметила она. — Теперь услугами банка могут воспользоваться не только жители микрорайона, но и военнослужащие расположенных поблизости войсковых частей».