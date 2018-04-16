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Вместо вторичного жилья покупатели стали выбирать квартиру в новостройке
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Вместо вторичного жилья покупатели стали выбирать квартиру в новостройке 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
По итогам первого квартала в Москве зарегистрировано 15,9 тысячи договоров долевого участия. Для сравнения, в первом квартале 2014 года было зарегистрировано 5,2 тысячи ДДУ.
Зафиксирован также самый низкий спад активности по сравнению с предыдущим кварталом. Традиционно в последние три месяца каждого года отмечается самый высокий спрос на новостройки, затем следует затишье. И если в первом квартале 2015 года спад составил 47,7% относительно конца 2014-го, то в первом квартале текущего года показатель оказался на отметке всего 9,4%.
Высокую активность покупателей по-прежнему обеспечивает дешевая ипотека — за год средняя ставка для кредитов на новостройки снизилась более чем на 2%. В марте в Москве выдали рекордное количество кредитов — 6 662, всего же за первый квартал ипотеку в столице взяли 16,2 тысячи человек, это на 87,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Положительную динамику демонстрирует и вторичный рынок — в январе-марте 2018 года на вторичке зарегистрировали 30,2 тысячи сделок, однако докризисных значений достигнуть пока не удалось.
При этом соотношение показателей первичного и вторичного рынков в первом квартале 2018 года достигло минимальных значений: на вторичном рынке зарегистрировали в 1,9 раза больше сделок, чем на первичном, в то время как в 2014 году разница составляла 7,2 раза. Это говорит о том, что покупатели, которые еще несколько лет назад делали однозначный выбор в пользу вторички, сегодня предпочитают новое жилье — настолько велико разнообразие предложений новостроек.
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