«Ромир»: Средний чек при покупке продуктов в Москве в марте вырос на 6,2% — до 739 руб.

Средний чек при покупке продуктов в Москве в марте 2018 г. по сравнению с мартом прошлого года вырос на 6,2% — до 739 руб., сообщили в пресс-службе исследовательского холдинга «Ромир».

«В минувшем марте средний чек продолжил рост, начавшийся в январе. Величина чека по итогам месяца оказалась на уровне 539 руб., что на 5 руб. или 0,9% больше, чем месяцем ранее. То есть месячная инфляция, рассчитанная Росстатом в размере 0,3%, оказалась успешно преодолена. Однако в годовом выражении средний чек вырос на 2,1%, что немного не дотягивает до размера накопленной за год инфляции в 2,4%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что росту среднего чека в Центральном округе способствовала Москва, где за месяц чек вырос на 2,2% и достиг отметки в 739 руб. За год его рост в столице оказался еще большим и составил 6,2%, то есть чек вырос с отметки в 696 руб. Питерские изменения чека тоже повлияли на его динамику в округе в целом, но с противоположным знаком. В северной столице в марте чек оказался на отметке в 701 руб., что на 0,4% меньше, чем в феврале. Годовой же рост оказался более чем скромным и составил всего 0,7%.

«Своим общим ростом средний чек обязан, в первую очередь, покупателям на Дальнем Востоке, которые за месяц смогли увеличить свой средний чек сразу на 10%. В Центральном (рост на 0,8%) и Сибирском (рост на 0,2%) округах чек показал куда более скромный рост. А в остальных регионах страны чек вообще продемонстрировал в марте пусть и небольшую, но отрицательную динамику. Так, чек похудел на северо-западе на 0,5%, в Приволжском округе — на 0,7%, на юге страны — на 0,8%, а на Урале — на 1,5%», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что в остальных городах-миллионниках за месяц размер среднего чека не изменился. Отметим, что нулевая динамика в этом типе городов фиксируется уже второй месяц подряд. За год же чек в мегаполисах снизился на 1%. В стотысячниках также были зафиксированы отрицательные изменения чека. За месяц в городах этого типа чек сократился на 1,6%, а за год показал нулевую динамику. Только покупатели пятисоттысячников не скупились в марте, увеличивая размер покупок в денежном выражении. И в разрезе месяца, и в разрезе года средний чек в городах этого типа прибавил сразу 8,3%.

«Вот уже несколько месяцев подряд средний чек растет в гипермаркетах. И март не стал исключением, хотя рост чека оказался и несколько скромнее, чем в предыдущие месяцы. Итак, в марте размер среднего в гипермаркетах вырос на 3,8%. Правда, до уровня марта прошлого года размер чека не дотянул. В супермаркетах за месяц средний чек потерял 1,7% по сравнению с февральскими значениями, зато за год он вырос на 3,9%», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в марте россияне несколько охладели к дискаунтерам. Единоразовый чек в этом канале уменьшился на 1,6%, а за год — на 0,3%. Зато складывается ощущение, что покупатели постепенно возвращаются в небольшие магазины традиционной торговли. После серьезного провала размера среднего чека в этом канале в течение двух прошлых лет его значения постепенно восстанавливаются в последние месяцы. Так, в марте относительно февраля чек в магазинах, торгующих через прилавок, прибавил 10,8%, а за год рост составил 14,4%.

«Ромир» — крупный российский независимый холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Индекс «среднего чека» рассчитывается на основе данных о покупках, поступающих в режиме online от 30 тыс. россиян в 180 городах с населением свыше 100 тыс. человек.