Власти Карелии снизили тарифы на электроэнергию для бизнеса вдвое за год

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Тарифы на электроэнергию для малого и среднего бизнеса сократились в Карелии за прошедший год почти в два раза. Об этом сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков по итогам встречи с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.

В июле прошлого года глава Карелии заявлял о необходимости снизить тарифы на электроэнергию для МСП в два раза и выйти на среднероссийский уровень в 4-5 рублей за кВт/ч.

"Но, опять же, мы в прошлом году обсуждали, очень сложная была история с подключением к электросетям — очень высокие тарифы на электроэнергию. За год тарифы почти в два раза удалось сократить", — сказал он.

Парфенчиков отметил, что «есть еще проблемы с вопросами подключения, но сами тарифы серьезно снизились». «В этом направлении наблюдается позитивная динамика, и мы уверены, что предприниматели это оценят», — добавила Чупшева.

Ранее сообщалось, что стоимость электрической энергии для бизнесменов в июле 2017 года составляла 9,86 руб. за кВт/ч и являлась самой высокой на Северо-Западе. Предприниматели жаловались Парфенчикову на высокие тарифы. Власти многократно заявляли, что намерены добиться их снижения. С 1 января тариф снизили на 20% за счет сокращения расходов республиканских сетевых организаций и гарантирующих поставщиков.

Планируется, что в апреле тариф снизится до 5,3-5,6 руб. за кВт/ч.