Нургалиев: cнижение тарифов на электроэнергию в Карелии даст толчок развитию МСП 

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 апреля. /ТАСС/. Снижение почти в два раза тарифов на электроэнергию для малого и среднего предпринимательства в Карелии с апреля раза даст толчок для развития бизнеса. Об этом во вторник на совещании в правительстве республики сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ, член Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Рашид Нургалиев.
"С 1 апреля должна быть изменена соответствующая ценовая политика на электроэнергию для малого и среднего предпринимательства. И здесь была соответствующая работа правительства республики, главы Карелии, аппарата Совета безопасности РФ, ФАС России. Сегодня этот результат должен дать толчок для развития малого и среднего предпринимательства", — сказал Нургалиев.
По его словам, если ранее в регионе цена электроэнергии была в среднем 8,6 рублей за кВт/ч, то после снижения она должна равняться около 5,6 рублей за кВт/ч. По его словам, снижение тарифов позволит привлечь представителей бизнеса также на карельские территории опережающего социально-экономического развития, которыми являются поселок Надвоицы и город Кондопога.
Ранее сообщалось, что стоимость электрической энергии для бизнесменов в июле 2017 года составляла 9,86 рублей за кВт/ч и являлась самой высокой на Северо-Западе. Предприниматели жаловались главе Карелии Артуру Парфенчикову на губящие бизнес тарифы.
Власти многократно заявляли, что намерены добиться их снижения. С 1 января тариф снизили на 20% за счет сокращения расходов республиканских сетевых организаций и гарантирующих поставщиков, а позже правительство России включило республику в перечень территорий, для которых установлены особенности ценообразования на электроэнергию.