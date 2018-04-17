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Более 116, 5 тысяч граждан обратились в Клиентские службы ПФР Москвы и Московской области для регистрации на портале госуслуг
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Более 116, 5 тысяч граждан обратились в Клиентские службы ПФР Москвы и Московской области для регистрации на портале госуслуг 

Префектура САО города Москвы 32 минуты назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Воспользоваться государственными услугами Пенсионного фонда России в электронной форме можно через Личный кабинет гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда https://es.pfrf.ru/ и через портал государственных услуг (ЕПГУ) https://www.gosuslugi.ru/.
Для начала необходимо на портале госуслуг получить регистрацию в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации) и, соответственно, доступ к Личному кабинету на официальном сайте ПФР. За помощью в получении регистрации на портале госуслуг гражданам можно обратиться в территориальные подразделения Пенсионного фонда России — в Клиентские службы ПФР.
Как уточнил начальник ГУ ПФР №5 Александр Акименко, после регистрации на портале жители Москвы и Московской области, не выходя из дома, могут:
— подать заявления о назначении страховой пенсии и способе ее доставки, о назначении ежемесячной денежной выплаты; получить информацию об установленных социальных выплатах, о размере и виде пенсии и иных социальных выплатах, получить выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи
— подать заявления о выдаче государственного сертификата на МСК, о распоряжении средствами МСК; заказать справку о размере (остатке) материнского капитала
— получить информацию о сформированных пенсионных правах, заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета
— подать заявления об отказе от формирования накопительной пенсии, о замене ранее выбранного страховщика, распределении средств пенсионных накоплений между правопреемниками, смене страховщика или выборе инвестиционного портфеля управляющей компании и т.д.
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