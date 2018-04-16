Сотрудники «Почты России» оформили сотни поддельных кредитов в банке «Открытие» на пенсионеров

"Открытие". В кредитной организации уже заверили, что все долги пенсионеров будут списаны.

"Мы считаем своим долгом принести искренние извинения всем тем, кто пострадал от действий мошенников, попытавшихся использовать системы банка «Открытие» для личного обогащения. Невзирая на то что банк в данном случае юридически также выступает в качестве потерпевшей стороны", — говорится в пресс-релизе

"Открытия".

В банке подчеркнули, что еще в декабре прошлого года было принято решение о техническом погашении всех долгов, процентов и пеней, начисленных жертвам мошенников, и возврате им денежных средств, списанных в счет погашения «кредитов».

Как уточнили представители кредитно-финансовой организации, решение о погашении всех долгов распространяется на всех клиентов банка, кто в рамках возбужденных уголовных дел был признан следственными органами пострадавшими, «вне зависимости о того, кем и когда были выявлены осуществленные против них и банка мошеннические действия».

Более того, «Открытие» не будет проводить никаких мероприятий по взысканию «задолженности», в том числе тревожить пострадавших пенсионеров автоматическими сообщениями о наличии долга.

"Отдельно подчеркнем, что в тех же почтовых отделениях, где было выявлено внутреннее мошенничество, оформлялось и множество корректных кредитных договоров. С клиентами, которые их заключили, мы продолжим работать в рамках стандартных бизнес-процедур. С начала года банк «Открытие» прекратил выдачу новых потребительских кредитов в региональных почтовых отделениях", — резюмировали в банке.

Банк «Открытие» работал с «Почтой России» по договору, который позволял оформлять кредиты в почтовых отделениях, однако в начале 2018 года кредитно-финансовая организация прекратила выдачу займов таким способом, напоминает

Как отмечает издание, преступная схема с поддельными кредитами раскрылась после того, как пенсионеры начали массово жаловаться на то, что в квитанциях о начислении пенсии внезапно появился пункт об удержании денег в счет оплаты задолженностей.

Впервые о поддельном оформлении кредитов банка «Открытие» через региональные почтовые отделения стало известно в ноябре прошлого года. Тогда в деревне Виллози (Ленинградская область) руководительница местного отделения «Почты России»

призналась

в мошенничестве с займами.