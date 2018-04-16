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В «Почте России» тайно оформляли кредиты на петербуржцев и жителей Ленобласти
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В «Почте России» тайно оформляли кредиты на петербуржцев и жителей Ленобласти 

Собака 47 минут назад
Фото: Собака
Банк «Открытие» обнаружил более сотни случаев тайного оформления кредитов на клиентов «Почты России» в Петербурге и Ленинградской области.
Как заявили в банке, сотрудники почтовых отделений оформляли поддельные договора на пенсионеров и похищали полученные кредиты. Схема мошенников была раскрыта после того, как у пенсионеров в квитанциях появилась строчка об удержании денежных средств в счет оплаты ранее оформленных договоров, которые они не заключали.
«Банк не проводит и не будет проводить каких-либо мероприятий по взысканию «задолженности», в том числе тревожить пострадавших автоматическими сообщениями о наличии долга», — говорится в заявлении банка. Это означает, что банк спишет задолженность с пострадавших пенсионеров и вернет им деньги, взятые для погашения кредитов, которые оформили на них мошенники.
Впервые о массовых заемах стало известо в ноябре 2017 года в деревне Виллози Ленобласти. В январе 2018 года правоохранителей также заинтересовала работа почтового отделения в Колпино. Подозреваемые из руководства этого пункта «Почты России» были немедленно отстранены от работы.
С начала 2018 года «Открытие» перестал выдавать потребительские кредиты через почтовые отделения.
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