Как следить за подписками на приложения и сервисы с iPhone

Как следить за подписками на приложения и сервисы с iPhoneСейчас все больше сервисов и приложений распространяются в форме подписки. Пользователь вместо единоразового платежа на постоянной основе оплачивает счета за использование услуги или программы.

Чтобы не упустить срок очередного снятия средств, вовремя оставить нужную сумму на карте или отписаться до наступления очередного платежа, следует четко контролировать все свои абонентские соглашения. В противном случае со счета будут регулярно списываться деньги за услуги, которыми вы можете даже не пользоваться.

Вот отличный способ держать все оплаты под контролем.

Как настроить

1. Загружаем бесплатное приложение Bobby из App Store.

2. Добавляем новую карточку подписки.

3. Выбираем карточку из шаблона или настраиваем её вручную.

В карточке счета можно указать:

название, цвет и пиктограмму карточки;

дату последнего или следующего платежа;

периодичность платежа и его сумму;

продолжительность подписки;

валюту;

напоминание.

В отличие об обычных напоминаний приложение позволяет гибко настраивать периодичность платежей и валюту, но в то же время программа не такая сложная в освоении как финансовые менеджеры и калькуляторы затрат.

Кроме этого Bobby имеет раздельные настройки напоминаний для каждого вида подписки. Так об окончании срока подписки на Apple Music можно напомнить за день, про абонентскую плату в облаке — за три дня, а об истечении срока контракта мобильного оператора и вовсе за неделю.

Следует просто один раз корректно внести все данные и настроить удобные напоминания, после чего всегда будете успевать оплачивать счета, пополнять баланс или отписываться до очередного снятия средств.

Какие ограничения

Утилита не ограничивает круг сервисов и служб, учет которых может вестись через приложение. Хоть выплаты по кредиту вбивайте.

В бесплатной версии можно добавить 5 карточек, а за неограниченное количество счетов придется заплатить 75 руб. Остальные встроенные покупки большинству не понадобятся, среди них запуск приложения с паролем, темы оформления и изменение иконки приложения.

Можно купить все улучшения разом за 149 руб.

Теперь точно не забудете о сроках оплаты и увидите, сколько денег ежемесячно уходит на платные подписки.

⭐ Спасибо re:Store за полезный совет.