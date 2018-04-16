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Реальные доходы населения выросли на 7,1% — Волгоградстат
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Реальные доходы населения выросли на 7,1% — Волгоградстат 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Реальные доходы жителей Волгоградской области увеличились в феврале 2018 года, по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года, на 7,1%.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, в январе-феврале 2018 года на фоне соответствующего периода прошлого года без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года увеличились на 1,6%.
Добавим, ранее Волгоградстат также заявлял о росте средней зарплаты в областном центре. По их данным, она составляет 28 748 рублей. Однако сами волгоградцы отмечают, что средняя зарплата в городе колеблется в районе 15 000-20 000 рублей.
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