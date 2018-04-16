В Москве продали рекордное количество новых квартир

Первый квартал 2018 года стал самым активным на столичном первичном рынке за всю историю наблюдений. Об этом сообщается в материалах компании «Метриум», поступивших 16 апреля в редакцию «Дома».

По данным Росреестра, с начала года в столице зарегистрировано 15,9 тысячи договоров долевого участия. Показатель вырос по отношению к первому кварталу 2014-го в три раза, к аналогичному периоду 2017 года прирост составил 52,1 процента.

Кроме того, в первом квартале 2018 года затишье спроса, которое традиционно фиксируется в начале года, оказалось минимальным за пять лет. В частности, в первом квартале 2017 года было заключено на 13,5 процента меньше ДДУ, чем в четвертом квартале 2016-го, в первом квартале 2015 года — на 47,7 процента меньше, чем в четвертом квартале 2014-го. В начале же 2018 года зафиксированная разница с четвертым кварталом 2017-го составила всего 9,4 процента.

«Важнейшим фактором высокой активности покупателей на первичном рынке Москвы является дешевая ипотека, — отметила Наталья Круглова , генеральный директор компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE. — Средняя ставка в сегменте новостроек за год снизилась более чем на два процентных пункта. По данным АИЖК, по итогам первых двух месяцев 2018 года показатель составляет 9,58 процента годовых, тогда как за аналогичный период 2017 года он равнялся 11,61 процента годовых».

Согласно ранее опубликованным данным компании Blackwood, средняя стоимость квадратного метра жилья эконом— и комфорт-класса в Москве в конце марта составляла 118 тысяч рублей.