Названы курорты с дешевым жильем на майские праздники

Минимальные ставки аренды в период майских праздников в городах-курортах Крыма и Краснодарского края зафиксированы в Евпатории и в Анапе. Об этом сообщается в материалах портала «Мир Квартир», поступивших в редакцию «Дома» 16 апреля.
Максимальный объем предложения жилья в краткосрочную аренду в мае среди российских курортов представлен в Евпатории, Феодосии и Ялте. Ставки аренды в Евпатории начинаются от 600 рублей в сутки, за эти деньги можно арендовать однокомнатную квартиру в центре городе. Коттедж со всеми удобствами и одной спальней в городе можно арендовать от 900 рублей в сутки. Аренда однокомнатной квартиры в Феодосии в мае обойдется в сумму от 800 рублей в сутки.
На курортах Краснодарского края минимальные ставки аренды на период майских праздников отмечаются в Анапе, где однокомнатную квартиру можно снять за 600 рублей в сутки. Небольшую студию в Сочи можно снять по цене от 800 рублей в сутки, малогабаритку в Туапсе — от 700 рублей в сутки.
Согласно ранее опубликованным данным портала Tvil.ru, в десятку самых доступных курортов России для аренды жилья на майские праздники в 2018 году вошли Саки, Евпатория, Анапа, Судак, Геленджик, Мисхор, Феодосия, Ейск, Алупка и Керчь. Ставки посуточной аренды в этих городах находятся в пределах от 580 до 1620 рублей.