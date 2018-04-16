Размер имеет значение: Ляшко взялся за «минималку»

«Правительство снова хочет зря потратить бюджетные деньги. На Украине будут готовить кадры для других стран. В Германии дефицит рабочих кадров 400 тысяч, вот туда и уедут украинцы, потому что там выше зарплаты. Единственная возможность остановить трудовую миграцию — это радикальное повышения зарплат», — заявил лидер радикалов на согласительном совете в ВР.

По словам Ляшко, украинцы не смогут получать достойную пенсию в старости, потому что пенсионная реформа построена таким образом, что уровень пенсии зависит от уровня зарплаты.

«Это комплексная проблема, которая решит и вопрос миграции и как последствие повышение пенсий. Тем более что в данный момент, есть дополнительные доходы в ПФ», — сказал народный депутат.

По его мнению, это даст толчок и для развития экономики страны.

«Требую пересмотреть бюджет и увеличить уровень минимальной зарплаты. Мы вернем людей в страну, соединим семьи. Это единственный рецепт для возрождения экономики», — резюмировал Олег Ляшко

Напомним, что уровень минимальной зарплаты в Украине с 1 января 2018 года составляет 3723 гривны, прирост в сравнении с прошлым годом составил чуть больше 16%. После уплаты налогов чистыми остается не больше 3 тысяч гривен. При этом уровень инфляции, запланированный на 2018 год, предполагается 9,5%. Однако эксперты утверждают, что он далек от реальности, на самом деле будет намного выше.