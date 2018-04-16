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«Санкт-Петербург» начал выпуск карт Travel и Travel Premium
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«Санкт-Петербург» начал выпуск карт Travel и Travel Premium 

Банки.ру 2 часа назад
Банк «Санкт-Петербург» предлагает оформить дебетовые карты Travelи Travel Premium.
В рамках бонусной программы при совершении покупок по карте начисляются мили, которыми в дальнейшем можно возместить стоимость услуг, приобретенных на Travel-портале банка. Начисление производится в следующем размере:
1,5% за любые покупки по карте Travel, 2% по карте Travel Premium;
до 8% за покупки на Travel-портале банка по карте Travel, до 10% по карте Travel Premium;
1% годовых милями при ежемесячном обороте менее 30 тыс. рублей по карте Travel и менее 60 тыс. рублей по Travel Premium;
3% годовых милями при ежемесячном обороте от 30 тыс. рублей по карте Travel и 5% годовых при обороте от 60 тыс. рублей по карте Travel Premium.
Максимальное количество — 6 тыс. миль в месяц.
Плата за обслуживание взимается ежемесячно в размере 249 рублей и 1 249 рублей соответственно. Обслуживание может быть бесплатным, начиная со второго месяца, при условии совершения безналичных операций на сумму не менее 30 тыс. рублей по карте Travel и 60 тыс. рублей по карте Travel Premium или при ежедневном остатке на карте не менее 100 тыс. рублей и 300 тыс. соответственно.
Снятие наличных в устройствах банка и банков-партнеров бесплатно. В банкоматах и кассах сторонних кредитных организаций взимается 1%, минимум 300 рублей.
«По карте Travel предусмотрено четыре, а по карте Travel Premium восемь первых операций по снятию наличных в год без комиссии за рубежом», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Марина Вербицкая.
Плата за услугу СМС-инфомирования составляет 69 рублей в месяц. Срок действия пластика — 3 года.
Продуктовый виджет
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