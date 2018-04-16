Банк «Открытие» выявил схему оформления от его имени поддельных кредитов на почте

«Банк «ФК Открытие» завершил анализ кредитных договоров, который был начат после прошлогоднего инцидента в поселке Виллози Ленинградской области. Совместно с правоохранительными органами и руководством Управления федеральной почтовой связи по Санкт-Петербургу и Ленобласти банк выявил свыше сотни мошеннических операций сотрудников нескольких региональных почтовых отделений, которые похищали денежные средства банка, оформляя поддельные кредитные договоры на пенсионеров», — рассказали в кредитной организации.

«Мы считаем своим долгом принести искренние извинения всем тем, кто пострадал от действий мошенников, попытавшихся использовать системы банка «Открытие» для личного обогащения», — обратился банк к пострадавшим клиентам, подчеркнув, что сам юридически также выступает в качестве потерпевшей стороны.

Как следует из сообщения банка, еще в декабре прошлого года он принял решение о техническом погашении всех долгов, процентов и пеней, начисленных установленным жертвам мошенников, и возврате им денежных средств, списанных в счет погашения «кредитов». «Настоящим банк „Открытие“ официально уведомляет, что это решение распространяется на всех клиентов банка, кто в рамках возбужденных уголовных дел признан следственными органами пострадавшими, вне зависимости от того, кем и когда были выявлены осуществленные против них и банка мошеннические действия», — подчеркивается в обращении.

В «Открытии» пообещали не проводить каких-либо мероприятий по взысканию «задолженности», в том числе не тревожить пострадавших автоматическими сообщениями о наличии долга.

Банк уже приступил к погашению оформленных «кредитов» (в том числе начисленных процентов), не дожидаясь момента юридического разрешения возникшей ситуации с УФПС по Санкт-Петербургу и Ленобласти и с обвиняемыми в рамках возбужденных уголовных дел. Это касается тех клиентов, документы о признании которых потерпевшими банк уже получил от следственных органов.

В банке уточняют, что в почтовых отделениях, где было выявлено внутреннее мошенничество, оформлялось и множество корректных кредитных договоров. С клиентами, которые их заключили, «Открытие» продолжит работать в рамках стандартных бизнес-процедур. При этом с начала года банк прекратил выдачу новых потребительских кредитов в региональных почтовых отделениях.