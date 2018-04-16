Жительница Воткинска за сутки выплатила судебным приставам долг в 2 млн рублей

Воткинск. Удмуртия . Жительница Воткинска за сутки выплатила судебным приставам долг в 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии. Из-за долга девушка не смогла выехать за пределы страны.

«При ознакомлении должницы с исполнительными документами, ей разъяснили, что в случае неоплаты задолженности в установленные законом сроки, ей придётся оплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга», — сообщает ведомство.

В связи с этим девушка принесла чек об оплате на следующий день после возбуждения исполнительного производства.