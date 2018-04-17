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В Алтайском крае придумали, как решить проблему покупки квартир для сирот
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В Алтайском крае придумали, как решить проблему покупки квартир для сирот 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Изменения в постановление правительства об обеспечении жильем детей-сирот подготовили в Алтайском крае. Они должны будут решить проблему покупки квартир для этой категории граждан.
Напомним, застройщики отказываются продавать квартиры по среднекраевой цене за квадратный метр. Особенно в Барнауле, где цена квадратного метра заметно выше. В 2017 году для сирот покупали жилье только за пределами краевой столицы.
После внесения изменений продажа жилья будет осуществляться по реальной цене. Начальную максимальную стоимость определят с помощью метода сопоставимых рыночных цен. Проект уже прошел антикоррупционную экспертизу. Принятие постановления запланировано на май 2018 года.
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