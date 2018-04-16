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Вклады россиян в банках выросли
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ЦБ: вклады россиян в банках выросли за март 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Вклады населения в банках России за март текущего года выросли 0,7%, до 26,1 трлн руб. Об этом сообщается в материалах Банка России.
"Вклады населения в марте выросли на 0,7%, до 26,1 трлн руб", — заявили в ЦБ.
Уточняется, что за три месяца вклады населения выросли на 0,5%.
Также стало известно, что российские банки в марте увеличили кредитование населения на 1,6%, до 12,6 трлн руб, компаний — на 0,8%, до 30,6 трлн руб.
"При этом портфель корпоративных кредитов (30,6 трлн руб) вырос на 0,8%. Прирост розничного портфеля в марте составил 1,6%, его объем достиг 12,6 трлн руб", — отметил регулятор.
Ранее сообщалось, что Центробанк обсуждает новые меры по ограничения выдачи валютных кредитов.
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