Спрос россиян на валюту умеренно вырос

ЦБ: Спрос россиян на валюту после введения последних санкций США умеренно вырос

Ксения Юдаева. Спрос населения на иностранную валюту после введения в начале апреля санкций США против некоторых чиновников, бизнесменов и компаний РФ несколько повысился, но не достигал пиковых значений, наблюдавшихся ранее, сообщила первый зампред Банка России

США в начале апреля ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это решение американских властей вызвало резкое падение курса рубля. Так, курс доллара ранее поднимался выше 65 рублей, а евро — 80 рублей.

"Интересно отметить реакцию населения. 9 апреля спрос на валюту несколько повысился по сравнению с предыдущими днями, но не превысил обычные для последних месяцев дневные пиковые значения", — сказала Юдаева, выступая на международном банковском форуме "Казначейство 2018".

"В последующие дни по группе крупнейших банков, работающих с населением, мы время от времени видели даже обратную ситуацию: население активно продавало валюту за рубли", — добавила она.