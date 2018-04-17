Объем выдачи ипотеки в Оренбургском филиале Россельхозбанка вырос в 9 раз

За первые три месяца 2018 года Оренбургский филиал Россельхозбанка выдал 400 ипотечных кредитов на 500 млн рублей. Это в девять раз больше, чем в первом квартале прошлого года.

Ипотечные продукты Россельхозбанка становятся все более популярными среди жителей Оренбургской области

«Со второй половины 2017 года наблюдается настоящий ипотечный бум, а первые месяцы 2018 года вообще являются рекордными», ‒ комментирует директор филиала Александр Чураков.

Росту популярности ипотечных кредитов способствует значительное снижение ставок. Кроме того, с марта 2018 года Россельхозбанк запустил программу льготного кредитования с государственной поддержкой. Это ипотечный кредит под сниженный процент на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика, а также на рефинансирование ранее предоставленного ипотечного кредита для семей, в которых с 2018 по 2022 год родился второй и/или третий ребенок.