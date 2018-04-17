Ещё
Объем выдачи ипотеки в Оренбургском филиале Россельхозбанка вырос в 9 раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США ударят по Китаю
США ударят по Китаю

Объем выдачи ипотеки в Оренбургском филиале Россельхозбанка вырос в 9 раз 

АиФ-Оренбург 24 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
За первые три месяца 2018 года Оренбургский филиал Россельхозбанка выдал 400 ипотечных кредитов на 500 млн рублей. Это в девять раз больше, чем в первом квартале прошлого года.
Ипотечные продукты Россельхозбанка становятся все более популярными среди жителей Оренбургской области.
«Со второй половины 2017 года наблюдается настоящий ипотечный бум, а первые месяцы 2018 года вообще являются рекордными», ‒ комментирует директор филиала Александр Чураков.
Росту популярности ипотечных кредитов способствует значительное снижение ставок. Кроме того, с марта 2018 года Россельхозбанк запустил программу льготного кредитования с государственной поддержкой. Это ипотечный кредит под сниженный процент на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика, а также на рефинансирование ранее предоставленного ипотечного кредита для семей, в которых с 2018 по 2022 год родился второй и/или третий ребенок.
АиФ-Оренбург: последние новости
Самым богатым депутатом ГД от Оренбуржья вновь стал Сергей Катасонов Родственники погибших в крушении АН-148 в Радоницу посетят место аварии Житель Сочи не попал на роковой рейс Москва-Орска
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»273
В Совфеде оценили призыв к России от G7114
Создана «капсула самоубийств»23
Скончался Андрей Невраев10
Кто взорвет Сирию29
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
00:21
Капсулу для самоубийств показали в Амстердаме
Общество Технологии
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
01:50
Дроздов решил оставить дело всей жизни
Шоу-бизнес
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
02:23
Новые автобусные рейсы в Брянск запустят с 19 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение