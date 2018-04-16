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Должников обяжут сообщать кредиторам о сроках лечения в стационаре
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Должников обяжут сообщать кредиторам о сроках лечения в стационаре
Авторадио
43 минуты назад
Комментарии
Такую инициативу Ассоциации банков
России
поддержал
Центробанк
. Сейчас кредиторы и коллекторы не могут звонить заемщику, пока он находится в больнице. Но у гражданина нет обязанности сообщать о выписке.
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