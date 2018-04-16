Полиция Петербурга признала потерпевшими от мошенничества сотню клиентов банка «Открытие»

Банк «ФК Открытие» завершил анализ кредитных договоров. Совместно с правоохранительными органами и руководством управления федеральной почтовой связи по Санкт-Петербургу и Ленинградской области банк выявил свыше сотни мошеннических операций сотрудников нескольких региональных почтовых отделений, которые похищали денежные средства банка, оформляя поддельные кредитные договора на пенсионеров", — сказали в пресс-службе, подчеркнув, что банк принял решение о техническом погашении всех долгов в отношении тех, кого признали потерпевшими.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество». В пресс-службе самого банка также отметили, что проверку организовали «после прошлогоднего инцидента в поселке Виллози Ленинградской области». По данным правоохранительных органов, в ноябре прошлого года в полицию поступило несколько заявлений от пенсионеров из указанного поселка.

"Суть заявлений сводится к одному: пожилые люди вместе с пенсией стали получать квитанции о наличии задолженности по банковскому кредиту. При этом никаких займов пенсионеры не делали. Более того, отдельные пожилые люди уже получили неполную пенсию, часть которой, по их мнению, ушла на погашение задолженности по кредитам, которые они не брали", — сообщили в региональном ГУ МВД.

В пресс-службе «ФК Открытие» также добавили, что с начала года банк прекратил выдачу новых потребительских кредитов в региональных почтовых отделениях.