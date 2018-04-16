Как правильно взять кредит под залог недвижимости

Кредит под залог недвижимости является достаточно популярным видом займа. А все потому, что под такой внушительный залог банки с большой охотой готовы выдать средства под хороший процент (не более 9,5%) и на достаточно длительный срок — до 8-10 лет. Это, несомненно, является большим плюсом для заемщика.

Но, как и в любом деле, связанном с деньгами, здесь тоже имеются нюансы, о которых рассказывает юрист компании LDD Никита Руднев.

Заемщику не одобрят кредит, если:

недвижимость имеет неоднозначную, сомнительную юридическую историю, например, за год жилье сменило нескольких хозяев; в квартире есть несогласованная перепланировка; жилплощадь находится в аварийном здании или в доме, который стоит в очереди на расселение жильцов или подлежит сносу; в квартире прописан несовершеннолетний, которому принадлежит какая-то доля;

Одобрение на получение денежных средств под залог недвижимости охотнее дадут, если:

квартира в многоквартирном доме; строение имеет многочисленные назначения и стоит отдельно либо если это таунхаус с участком земли это нежилое помещение в многоэтажном доме;

У многих возникает закономерный вопрос — что требуют банки? Вот как выглядят обязательные шаги для получения данного вида займа денежных средств:

Первый шаг — объективно оценить свою платежеспособность и кредитную историю. Если остался непогашенный кредит либо если платежи по прошлым займам были нерегулярными, есть вероятность, что банк откажет в новом кредите.

Второй шаг — подготовить пакет документов, который включает в себя:

документы, удостоверяющие личность — паспорт; копия трудовой книжки, справка НДФЛ. В случае, если имеется любой дополнительный доход, то нужно предоставить справки, подтверждающие его (например, трудовой договор) правоустанавливающие документы на недвижимость гражданам старше 56 лет необходимо будет предоставить в кредитную организацию справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. Возможной альтернативой этому могут действующие водительские права.

Третий шаг — подписать договор с кредитной организацией.

Необходимо помнить, что недвижимость, которую передают в залог банку, обязательно нужно будет застраховать, и это, естественно, повлечет за собой дополнительные расходы.

Перед подписанием договора по кредиту под залог недвижимости лучше воспользоваться услугами юристов, а не рассчитывать только на собственные силы. Ведь потратиться на квалифицированную помощь и сделать все грамотно намного лучше, чем рисковать своей собственностью.