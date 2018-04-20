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В России подорожают госуслуги
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В России подорожают госуслуги 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Правительство России одобрило проект закона об увеличении государственной пошлины за регистрацию транспортных средств с 800 рублей до 1,5 тысячи рублей. Об этом говорится на сайте кабмина.
Тем же решением на заседании правительства было одобрено увеличение госпошлины за получение национального водительского удостоверения — с 2 до 3 тысяч рублей.
Помимо этого, правительство поддержало идею увеличить сборы за выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации. Данная услуга обойдется россиянам в 5 тысяч рублей вместо нынешних 3,5 тысячи.
В кабмине пришли к выводу, что увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.
9 апреля сообщалось, что министерство финансов предлагает с 1 июля ввести пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах на сумму свыше 500 евро, а с 2019 года — свыше 200 евро. Сейчас порог беспошлинного интернет-шопинга составляет 1000 евро.
22 марта, правительство обсудило возможность изменения налогов. Сообщалось, что в кабмине поднимались вопросы о повышении НДФЛ на 2 процентных пункта, до 15 процентов, введении необлагаемого минимума, проведении двух налоговых маневров, обнулении экспортной пошлины при повышении НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), введении торгового сбора с оборота и отмене льготной ставки НДС.
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Комментарии1  Ещё 8 источников 
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