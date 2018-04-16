Банк «ФК Открытие»: в России нет альтернативы SWIFT для международных расчетов

«Одной из функций Банка России является организация обмена электронными сообщениями между клиентами — участниками системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Большинство банков в нашей стране, в том числе банк «Открытие» , являются участниками данной системы. СПФС действительно может заменить SWIFT при наличии выгодных тарифов, но не может в настоящий момент быть альтернативой SWIFT для проведения международных платежей», — отметил Русанов.

При этом, по его словам, СПФС уже сейчас может использоваться российскими банками для внутренних расчетов, что позволит уменьшить зависимость от зарубежных сервисов.