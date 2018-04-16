Банк «ФК Открытие»: в России нет альтернативы SWIFT для международных расчетов 

В настоящий момент в России не существует альтернативы системы межбанковских расчетов SWIFT для проведения международных расчетов, рассказал RNS руководитель блока IT и технологий банка «ФК Открытие» Сергей Русанов.
«Одной из функций Банка России является организация обмена электронными сообщениями между клиентами — участниками системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Большинство банков в нашей стране, в том числе банк «Открытие», являются участниками данной системы. СПФС действительно может заменить SWIFT при наличии выгодных тарифов, но не может в настоящий момент быть альтернативой SWIFT для проведения международных платежей», — отметил Русанов.
При этом, по его словам, СПФС уже сейчас может использоваться российскими банками для внутренних расчетов, что позволит уменьшить зависимость от зарубежных сервисов.
13 апреля ЦБ и госкорпорация «Ростех» заявили об отказе от использования SWIFT в пользу системы передачи финансовых сообщений.