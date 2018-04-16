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МКБ понизил ставку в рублях по вкладу «Рецепт счастья»
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МКБ понизил ставку в рублях по вкладу «Рецепт счастья» 

Банки.ру 1 час назад
Московский Кредитный Банк снизил ставку по вкладу «Рецепт счастья» в рублях.
Срок вклада составляет 300 дней и разделен на три периода начисления процентов: с первого по 100-й день — 6%, со 101-го по 200-й день — 7%, с 201 по 300-й день — 8%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 7% (ранее — 7,17%). Минимальная сумма депозита — 1 тыс. рублей.
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Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты за полный расчетный период сохраняются. Выплата процентов — в конце срока.
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