МКБ понизил ставку в рублях по вкладу «Рецепт счастья»

Срок вклада составляет 300 дней и разделен на три периода начисления процентов: с первого по 100-й день — 6%, со 101-го по 200-й день — 7%, с 201 по 300-й день — 8%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 7% (ранее — 7,17%). Минимальная сумма депозита — 1 тыс. рублей.

Продуктовый виджет

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты за полный расчетный период сохраняются. Выплата процентов — в конце срока.