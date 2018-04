Какому банку доверять, когда ты юрлицо? Я выбрал

Какому банку доверять, когда ты юрлицо? Я выбралВесь 2017 год мы слушали новости о крахе банков — даже тех, которым все вроде бы доверяли. После таких историй 10 раз подумаешь, прежде чем счет открывать, тем более юрлица.

Недавно пришлось заняться этим вопросом, и оказалось, что выбор не такой уж и большой. Подводных камней много.

В процессе заметил одну вещь.

Почему-то в интернете принято считать, что каждый «хипстерский» и обсуждаемый банк — по определению хороший банк. А рейтинги часто не отражают реальных ситуаций. По сей день в ТОП-е есть банки, которым я бы никогда не доверил личные деньги, не говоря уже о деньгах компании.

Я сделал другой выбор, посмотрев на наш собственный опыт.

Как iPhones.ru потерял все деньги за одну ночь

Расскажу одну нашу историю. Она про доверие.

Когда-то у iPhones.ru был счет в банке «Мастербанк». Его считали самым популярным среди малого и среднего бизнеса, он был в трендах и на устах всей передовой столичной тусовки. А еще — «любимчиком» среди тех, кто вел дела в интернете.

За одну ночь в октябре 2013 года «Мастербанка» не стало. Вместе с ним сгорели все деньги на счетах нашего ООО. А дальше, например, закрылся банк Банк24, популярный у хипстеров и ИП-шников. И пошло-поехало.

Если вы не знали, средства юрлиц на счетах банков РФ никак не застрахованы. Это вам не «физики» и ИП-шники с их вкладами и АСВ. Вот и попали.

На следующий день мы панически переносили счёт iPhones.ru из сгоревшего «Мастера» в единственный банк, которому можно было доверять — и не рыдать, используя его инструменты в интернете.

Название банка запомнилось и помогло определиться спустя 5 лет.

Кого вообще я рассматривал из банков. И почему их Два глобальных критерия, по которым юрлица выбирают банк: доверие и гибкость.

С доверием, думаю, всё теперь понятно. Это не может быть быстрорастущий молодой банк — нужен мастодонт с долгой историей и отсутствием рисков.

Под гибкостью же я подразумеваю функциональность, удобство и современность всех инструментов, который банк предлагает. Например, несовременное, неудобное мобильное приложение в 2017 году неприемлемо. Постоянные визиты в офис банка — тоже пережиток прошлого. И бюрократия должна быть настолько минимальной, насколько это возможно.

Доверие и гибкость отсеивают 95% банков российского ТОПа, оставляя единицы.

Из них больше всего импонируют:

1. Сбербанк , просто Сбербанк

2. «Альфа-Банк» , крупнейший частный банк РФ 3. ВТБ , стратегический банк РФ Со Сбером все понятно, это выбор по умолчанию. Доверие максимально возможное, но про них в народе ходят легенды. Правдивые или нет, вопрос сложный. Поставил на то, что это миф, и попробовал оставить заявку.

Весь вечер пытался копался на их сайте и разбирался в том, как открыть счет юрлица в Сбере. Отпугнуло, что надо делать много дополнительных действий, которые в других банках делаются удалённо его же сотрудниками.

Наконец, натолкнулся на показательную страницу с тарифами на обслуживание, рекомендую кликнуть. Добавить нечего, идём дальше.

«Альфа-Банк» в списке неспроста: это крупнейший частный банк в России, который также включен в список системообразующих банков.

«Альфа-Банк» с трудом, но хотя бы пытается совмещать несовместимое — быть махиной и при этом предлагать… ну не знаю, как объяснить. Человечное обслуживание, что ли, характерное для куда более хипстерских банков. От нормального приложения до отношения к тебе в отделениях. Еще часто слышал от коллег, что приложение для юрлиц «Альфы» самое удобное среди аналогичных, давно хотел попробовать.

Ну и ВТБ — такой же непотопляемый, уважаемый банк, принадлежащий более чем наполовину государству и оттого де-факто защищенный от любых серьезных проблем, кроме общемировых. Вызывает доверие, плюс более гибок, чем Сбер.

Первоочерёдно думал открыть счет там. Ё-моё, это же ВТБ!

Вариант пришлось оставить, потому что и сайт, и мобильное приложение для юрлиц выглядели так себе. Почитав отзывы и посмотрев скриншоты, понял, что это не мой вариант, раз нет современного софта для айфона. Как ни крути, со смартфона привычно счетом управлять, а бегать в интернет-банк за каждым чихом не хочется.

На итоговый выбор повлияли еще несколько факторов. Понятно, что история 2013 года с «Мастером» и «Альфой» недостаточна для слепого похода в банк за открытием счета юрлица.

Во-первых, будучи физиком, дебетовая карта Альфы стала моей первой. И долгое время оставалась единственной. И во-вторых, подкупило, что офисы «Альфа-Банка» банально находятся рядом и с офисом, и с моим домом. Если вдруг что-то случится, то идти недалеко.

Так что выбрал Альфа-Банк

Оставил заявку на официальном сайте — это важно, на других вас заспамят предложениями разные странные банки и мошенники.

Перезвонили через 15 мин, назначили встречу с представителем. Подписали все доки, открыли счет. Вперед, можно платить и принимать.

Выбрал тариф — «Всё, что надо» за 10 тыс. в месяц. Есть тарифы и дешевле, от 490 рублей. Или даже бесплатно, если ваш бизнес совсем простаивает.

Какой банк вам дает бесплатный счет в месяц при нулевом обороте? Из крупных назовёте один? Нет таких. Поэтому Альфа выглядит интересным вариантом для тех, кто только прощупывает почву бизнеса и пока хочет банально открыть счет и подготовиться месяц-другой, не ведя дел.

Лично я более дорогой тариф выбрал, потому что в нем вообще нет никаких ограничений по платежам на ИП и ООО.

Почему еще оправдал выбор Альфы, а не кого-то ещё Как ни крути, Альфе доверяют. 25 лет на рынке, ровно 0 финансовых скандалов за последние 10 лет плюс мой позитивный личный опыт со стороны «физика».

Операционный день действительно длинный. У нас ненормированный рабочий день. Платежи зачастую приходят/уходят как рано утром, так и ближе к позднему вечеру. Ребята принимают с 4 утра до 20:30 все операции, а внутрибанковские переводы (другому клиенту «Альфы») можно совершать круглосуточно, за исключением технического перерыва.

Можно бухгалтерию подключить. Нужный момент независимо от масштабов бизнеса. Есть «Моё Дело», «Эльба». Для нас это неактуально (бухгалтер на аутсорсе), но большинству придётся очень кстати — как минимум упростит оплату налогов вовремя и ликвидирует ошибки в расчетах суммы.

Если у вас ИП на упрощенке, для базовых целей можно обойтись встроенной «фишкой»: функцией WOW-налоги, которая сама вычисляет сумму выплат государству, переводит эти деньги заранее на специальный счет и даже начисляет остаток по нему.

Приложение для iPhone — на пять баллов. «Альфа-Банк» был первым в России, кто понял, что юрлица со смартфонами заслуживают такого же удобного онлайн-банка, как и «физики».

Можно создавать платежи, переводить деньги и вообще следить, что с деньгами происходит. Нравится, что встроен сканер документов: сфоткал бумажный счет — и тут же оплатил, без ввода данных.

Убойно функциональный интернет-банк. Забудьте о походах в офисы, раз почти всё можно решить в браузере. Удобно, информативно. Гибкость серьезная: при необходимости можно юзать USB-токены для авторизации, работать с клиентами на 1C и еще много другого, чего никогда будет в «хипстерских» банках.

На недвижимый остаток по счету начисляют 3% годовых, с двумя интересными особенностями: проценты «капают» каждый день, а не раз в месяц; и нет верхней планки по сумме выплат, что станет актуальным, когда ваш бизнес пойдет в гору.

И еще много чего, подробнее на официальном сайте.

Я правильно сделал? Да/нет 2017 год доказал, что в России мало быть крупным банком с крутыми «фишками». Важно быть надежным, что гораздо сложнее. Если завтра банк закроется, весь твой бизнес встанет.

Не берусь утверждать за все сферы бизнеса сразу. У каждого своя история, всё понимаю. Но лично я остановился на «Альфа-Банке». Обслуживание у них начинается от бесплатного, софт для айфона крутой, онлайн удобный. Как по мне — нормальный выбор.

Представляй ты мелкую торговлю, или же федеральную компанию с существенной долей сделок ВЭД, для тебя должен найтись свой тариф, пакет услуг и особенности обслуживания.

Если у вас есть, что добавить — вперед в комментарии. Интересно мнение тех, кто уже пользуется или тоже думает, как я.

P. S. Сейчас за подключение счета в Альфа-Банке можно получить бонусов и «плюшек» более чем на 100 тысяч рублей от партнеров банка, например, Контур. Эльба дарит 15 месяцев облачной бухгалтерии бесплатно, сертификат на 9000 руб. на рекламу в Яндекс. Директе. ИП/ООО зарегистрируют бесплатно без посещения налоговой.