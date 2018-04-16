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В Алтайском крае стало меньше работников образования и медиков
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В Алтайском крае стало меньше работников образования и медиков 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Численность работников образования и здравоохранения сократилась в Алтайском крае.
По данным Алтайкрайстата, в январе-феврале 2018 года работников здравоохранения стало на 5066 человек меньше (66717 человек), чем в прошлом году. Численность работников образования сократилась на 3623 человека (до 81148 человек).
При этом в первые два месяца 2018 года в этих сферах значительно увеличилась зарплата: +23,4% у работников образования, +24,3% — у работников здравоохранения и социальных услуг, в 1,5 раза — у работников в области культуры, спорта и развлечений.
На рост зарплаты повлияло повышение МРОТ с 1 января (+1689 рублей). 1 мая минимальный размер оплаты труда вырастет еще раз из-за необходимости выполнения приказа президента России о доведении МРОТа до прожиточного минимума (до 11 163 рублей).
При этом именно повышение МРОТ стало причиной грядущих массовых сокращений работников образования.
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