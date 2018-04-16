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Вычет на ребенка на период отпуска за свой счет сохраняется
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Вычет на ребенка на период отпуска за свой счет сохраняется 

Время бухгалтера 25 минут назад
Минфин объяснил, что невыплата зарплаты на период двухмесячного отпуска за свой счет — не причина для непредставления детского вычета.
Два месяца неоплаченного отдыха включаются в расчет по налогу на доходы.
Никаких ограничений в виде отпуска без сохранения зарплаты пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ не содержит.
Следить нужно лишь за допустимой величиной дохода в 350 тыс. рублей, позволяющей уменьшить базу по налогу на нужную величину вычета.
ПИСЬМО Минфина РФ от 15.02.2018 № 03-04-05/9654
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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