ВТБ увеличил выдачу ипотеки зарплатным клиентам в I квартале в 2,6 раза

ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов зарплатным клиентам в I квартале 2018 года в 2,6 раза — до 20,5 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача ипотечных кредитов для этой категории клиентов (зарплатных. — RNS) увеличилась в 2,6 раза. За первые три месяца банк выдал более 10 тыс. ипотечных кредитов на 20,5 млрд рублей. Продажи кредитов наличными выросли до 105 тыс. на общую сумму 54,7 млрд руб. Выдачи кредитных карт с января по март превысили 66 тыс. штук», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с января по март ВТБ выдал более 500 тыс. зарплатных карт, увеличив свой портфель по этому направлению до 5,9 млн карт. В то же время продажи кредитов наличными зарплатным клиентам увеличились до 150 тыс. на общую сумму 54,7 млрд руб. Объем выдачи кредитных карт в январе-марте составил 66 тыс. штук.