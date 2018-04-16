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ВТБ увеличил выдачу ипотеки зарплатным клиентам
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ВТБ увеличил выдачу ипотеки зарплатным клиентам в I квартале в 2,6 раза 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов зарплатным клиентам в I квартале 2018 года в 2,6 раза — до 20,5 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача ипотечных кредитов для этой категории клиентов (зарплатных. — RNS) увеличилась в 2,6 раза. За первые три месяца банк выдал более 10 тыс. ипотечных кредитов на 20,5 млрд рублей. Продажи кредитов наличными выросли до 105 тыс. на общую сумму 54,7 млрд руб. Выдачи кредитных карт с января по март превысили 66 тыс. штук», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с января по март ВТБ выдал более 500 тыс. зарплатных карт, увеличив свой портфель по этому направлению до 5,9 млн карт. В то же время продажи кредитов наличными зарплатным клиентам увеличились до 150 тыс. на общую сумму 54,7 млрд руб. Объем выдачи кредитных карт в январе-марте составил 66 тыс. штук.
«В связи с общим снижением ставок на рынке продолжает расти популярность программы рефинансирования. На эти цели в 1 квартале зарплатным клиентам ВТБ было выдано порядка 3,3 млрд руб.», — говорится в сообщении.
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