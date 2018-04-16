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В столице Испании недвижимость подорожала на 15% за год
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В столице Испании недвижимость подорожала на 15% за год 

Prian.ru 53 минуты назад
Фото: Prian.ru
По информации исследовательской компании Tinsa, средняя стоимость «квадрата» в Мадридском сообществе в первом квартале 2018-го выросла на 15,5% в годовом исчислении. Она составила €2160. В самой столице «квадрат» оценивается в €2700, что на 17% превышает показатели годичной давности, пишет Noticia.ru. В начале 2018 года в 15 из 21 района Мадрида рост цен на недвижимость составил более 10% в годовом исчислении. В Саламанке, например, квадратный метр подорожал на 23% до €4750, в Мораталасе — на 22,3% до €2 220, в центре — на 20,8% до €4210. Самыми доступными районами столицы признаны Пуэнте-де-Вальекас (€1490 за кв.м), Карабанчель (€1680 за кв.м) и Усера (€1690 за кв.м). Мадрид оказался самой дорогой провинцией Испании по стоимости ипотечного кредита. Здесь она составляет в среднем €164 000, в то время как по стране этот покзаатель равняется €117 000. Отчет также показал, что в Мадридском сообществе жилье находит покупателя быстрее всего — за 3,5 месяца. Для сравнения, общенациональный показатель — 8,3 месяца.
Кстати, в испанской столице скоро появится новый небоскреб.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья в Мадриде.
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