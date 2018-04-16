В НК введут новый вычет на покупку автомобиля

Госдуму внесен проект поправок в ст. 220 НК РФ . Авторы новшеств предлагают расширить перечень имущественных вычетов. Если инициативу поддержат, то при покупке импортного автомобиля для себя целей владелец сможет получить вычет в двойном размере понесенных трат на приобретение и ввоз машины, но не более 1 млн рублей. То есть на руки автовладелец получит 130 тыс. рублей.

Правда, налоговое новшество будет действовать только в дальневосточном регионе.

Отметим, что сейчас вычет положен только при покупке жилья. А вот если вы продаете авто, то и в настоящее время можно воспользоваться налоговой преференцией.