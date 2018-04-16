Перевозчики Казани снова просят повысить тарифы на общественный транспорт

Представители автотранспортных предприятий готовят обращение в Госкомитет РТ по тарифам с просьбой поднять стоимость проезда.

Об этом рассказал журналистам глава комитета транспорта Айдар Абдулхаков.

«Решение за Госкомитетом по тарифам. Но повышение на рубль-два ситуацию не спасет, — сообщил Абдулхаков. — Действующий тариф — 25 рублей — мы не повышали два года. С учетом инфляции порядка 10%, это 2,5 рубля просто по инфляции. А тут, помимо нее, у нас еще было серьезное повышение цен на ГСМ и запчасти». Если же говорить о рыночных ценах, то проезд в Казани стоит порядка 49 рублей. Именно столько требуется на поддержание существующей маршрутной схемы в городе.

В Казани проезд дешевле, чем в Нижнем Новгороде (28 рублей), Екатеринбурге Самаре . Во многих городах автобусы покупаются за счет бюджета, есть субсидии и перевозчики находятся в более выгодном положении, сообщил спикер.

Конкретную стоимость проезда установит Госкомитет РТ по тарифам.

Между тем, в Казани может резко подорожать бензин — сразу на 5 рублей.