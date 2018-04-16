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Перевозчики Казани снова просят повысить тарифы на общественный транспорт
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Перевозчики Казани снова просят повысить тарифы на общественный транспорт 

АиФ Казань 25 минут назад
Фото: АиФ Казань
Представители автотранспортных предприятий готовят обращение в Госкомитет РТ по тарифам с просьбой поднять стоимость проезда.
Об этом рассказал журналистам глава комитета транспорта Айдар Абдулхаков.
«Решение за Госкомитетом по тарифам. Но повышение на рубль-два ситуацию не спасет, — сообщил Абдулхаков. — Действующий тариф — 25 рублей — мы не повышали два года. С учетом инфляции порядка 10%, это 2,5 рубля просто по инфляции. А тут, помимо нее, у нас еще было серьезное повышение цен на ГСМ и запчасти». Если же говорить о рыночных ценах, то проезд в Казани стоит порядка 49 рублей. Именно столько требуется на поддержание существующей маршрутной схемы в городе.
В Казани проезд дешевле, чем в Нижнем Новгороде (28 рублей), Екатеринбурге и Самаре. Во многих городах автобусы покупаются за счет бюджета, есть субсидии и перевозчики находятся в более выгодном положении, сообщил спикер.
Конкретную стоимость проезда установит Госкомитет РТ по тарифам.
Между тем, в Казани может резко подорожать бензин — сразу на 5 рублей.
АиФ Казань: последние новости
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