Ещё
Купить Технический осмотр в Брянске вы сможете уже по новой, увеличенной цене.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Купить Технический осмотр в Брянске вы сможете уже по новой, увеличенной цене. 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
В социальной сети «Вконтакте» владельцы автомобилей могли увидеть новость о том, что возможно Техосмотр подорожает.
Данная информация была опубликована в группе"Техосмотр Брянск". Пересмотреть тарифы решили по инициативе Российского союза страховщиков.
Дело в том, что многие компании понесли убытки из-за того, что столкнулись с проблемой «поддельных диагностических карт». Если говорить о стоимости технического осмотра, то к конкретной цене за эту услугу прийти нельзя. Мы можем только пройтись по регионам и выявить стоимость, которая на сегодняшний день закреплена за ними. К примеру по Брянской области Технический осмотр стоит около 300 рублей. В Москве ТО можно приобрести за 700 рублей, в Петербурге он стоит около 800 рублей. Увеличение стоимости Технического осмотра ожидается до тысячи рублей.
Опасается союз страховщиков того, что на данный момент появляется очень много поддельных фирм, которые производят продажу поддельных карт, а также осматривают автомобили без нужного для этого оборудования. Также и развелось достаточное количество операторов, которые сливают информацию в другие источники из базы ЕАИСТО. Как сообщает РСА, то многие владельцы думают что подняв стоимость Технического Осмотра смогут избавиться от этих проблем. Городские власти пока не подтверждают данную информацию.
Car.ru: последние новости
BelkaСar приобретет 200 автомобилей Mercedes-Benz CLA для услуг каршеринга Житель Великобритании предпочёл покупку автомобиля за место билета и сэкономил! Alibaba намерен начать продажу копии Tesla — Xpeng
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки23
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией65
Трамп планировал атаковать российские объекты870
«Грязная сторона раскованного поведения»8
Глава Франции выдвинул обвинение России852
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:46
Медведь отказался общаться с водителем
Другое
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
00:28
Деньги из штанов вытащил ветер
Происшествия Криминал
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение