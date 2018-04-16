Купить Технический осмотр в Брянске вы сможете уже по новой, увеличенной цене.

В социальной сети «Вконтакте» владельцы автомобилей могли увидеть новость о том, что возможно Техосмотр подорожает.

Данная информация была опубликована в группе"Техосмотр Брянск". Пересмотреть тарифы решили по инициативе Российского союза страховщиков.

Дело в том, что многие компании понесли убытки из-за того, что столкнулись с проблемой «поддельных диагностических карт». Если говорить о стоимости технического осмотра, то к конкретной цене за эту услугу прийти нельзя. Мы можем только пройтись по регионам и выявить стоимость, которая на сегодняшний день закреплена за ними. К примеру по Брянской области Технический осмотр стоит около 300 рублей. В Москве ТО можно приобрести за 700 рублей, в Петербурге он стоит около 800 рублей. Увеличение стоимости Технического осмотра ожидается до тысячи рублей.

Опасается союз страховщиков того, что на данный момент появляется очень много поддельных фирм, которые производят продажу поддельных карт, а также осматривают автомобили без нужного для этого оборудования. Также и развелось достаточное количество операторов, которые сливают информацию в другие источники из базы ЕАИСТО. Как сообщает РСА, то многие владельцы думают что подняв стоимость Технического Осмотра смогут избавиться от этих проблем. Городские власти пока не подтверждают данную информацию.