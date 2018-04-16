Клиентам НПФ расскажут о возможных потерях инвестдохода 

Пенсионным фондам предлагается тщательнее информировать граждан о возможных потерях инвестдохода при досрочной смене НПФ, за порталом госуслуг закрепляется ключевая роль в процессе подачи заявлений о переводе накоплений, пишет «Коммерсант».
Законопроект о переводе пенсионных накоплений был сильно изменен ко второму чтению. Теперь в законопроекте предусмотрена возможность подачи заявления гражданином о смене страховщика как через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), так и в отделениях ПФР, но даже в случае подачи заявления в отделении ПФР оно должно быть зарегистрировано в ЕПГУ. Гражданин также сможет перевести свои накопления и через МФЦ, говорят в ЦБ, поскольку они предоставляют доступ к порталу госуслуг.
Согласно законопроекту, в случае досрочного перехода от одного страховщика к другому — раньше чем один раз в пять лет — гражданин будет обязательно проинформирован о сумме теряемого им дохода. Правда, не будет учитываться оценка инвестдохода за текущий год.
Другой новеллой в законопроекте стало информирование текущего страховщика о том, что его клиент уходит к конкуренту. Когда заявление гражданина регистрируется на портале ЕПГУ, оно в тот же день через портал госуслуг направляется «в ПФР и фонд, с которым застрахованным лицом заключен действующий договор об обязательном пенсионном страховании», записано в законопроекте. Та же процедура будет осуществляться и в случае отказа гражданина от перевода своих пенсионных накоплений — информироваться будет и НПФ, из которого он забирал накопления, и тот фонд, в который он собирался их перевести. «Сейчас может происходить ситуация, когда новый страховщик не объясняет клиенту все нюансы досрочного перехода, в том числе то, что он может потерять какие-то средства», — утверждают в ЦБ. Поэтому наиболее заинтересованным в объяснении и доведении всей информации клиенту является текущий страховщик. «Новые правила переходов позволят текущему страховщику пообщаться с клиентом, объяснить ему последствия перехода, возможно, убедить остаться», — отмечают в Банке России.
По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, вступление поправок в силу планируется с 1 января 2019 года, и к этому времени все технические вопросы должны быть решены.
Таким образом, переходная кампания этого года будет вестись по правилам предыдущих лет со всеми ее издержками, утверждает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его оценкам, будут отличаться только темпы привлечения клиентов.