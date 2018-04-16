Клиентам НПФ расскажут о возможных потерях инвестдохода

Пенсионным фондам предлагается тщательнее информировать граждан о возможных потерях инвестдохода при досрочной смене НПФ, за порталом госуслуг закрепляется ключевая роль в процессе подачи заявлений о переводе накоплений, пишет «Коммерсант».

Законопроект о переводе пенсионных накоплений был сильно изменен ко второму чтению. Теперь в законопроекте предусмотрена возможность подачи заявления гражданином о смене страховщика как через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), так и в отделениях ПФР , но даже в случае подачи заявления в отделении ПФР оно должно быть зарегистрировано в ЕПГУ. Гражданин также сможет перевести свои накопления и через МФЦ, говорят в ЦБ , поскольку они предоставляют доступ к порталу госуслуг.

Согласно законопроекту, в случае досрочного перехода от одного страховщика к другому — раньше чем один раз в пять лет — гражданин будет обязательно проинформирован о сумме теряемого им дохода. Правда, не будет учитываться оценка инвестдохода за текущий год.

Другой новеллой в законопроекте стало информирование текущего страховщика о том, что его клиент уходит к конкуренту. Когда заявление гражданина регистрируется на портале ЕПГУ, оно в тот же день через портал госуслуг направляется «в ПФР и фонд, с которым застрахованным лицом заключен действующий договор об обязательном пенсионном страховании», записано в законопроекте. Та же процедура будет осуществляться и в случае отказа гражданина от перевода своих пенсионных накоплений — информироваться будет и НПФ, из которого он забирал накопления, и тот фонд, в который он собирался их перевести. «Сейчас может происходить ситуация, когда новый страховщик не объясняет клиенту все нюансы досрочного перехода, в том числе то, что он может потерять какие-то средства», — утверждают в ЦБ. Поэтому наиболее заинтересованным в объяснении и доведении всей информации клиенту является текущий страховщик. «Новые правила переходов позволят текущему страховщику пообщаться с клиентом, объяснить ему последствия перехода, возможно, убедить остаться», — отмечают в Банке России.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, вступление поправок в силу планируется с 1 января 2019 года, и к этому времени все технические вопросы должны быть решены.