Сенаторы от Пермского края отчитались о доходах за 2017 год

Алексей Пушков заработал в 2017 году 17 миллионов 190 тысяч 984,40 рубля. Доход его супруги составил 228 тысяч 462,68 рубля. У сенатора есть две просторные квартиры в России (195,70 и 136,10 кв. метра), два автомобиля (Мерседес Е220 и Ягуар XJ) и два гаража для них. У супруги Алексея Пушкова в собственности земельный участок (3 тысячи кв. метра), недостроенный дом (1052 кв. метра) и квартира (93,5 кв. метра).

Андрей Климов задекларировал доход в 5 млн 110 тысяч 343,34 рубля. Доходы его супруги составили 227 тысяч 494,62 рубля. Сенатор имеет в собственности три земельных участка: два садовых (по 299 кв. метров) и один под ИЖС (1500 кв. метров). Ещё один земельный участок под жилищное строительство (1500 кв. метров) есть в собственности супруги Андрея Климова.

В совместной собственности у супругов есть квартира (148,6 кв. метра), кроме того, у сенатора есть 1/6 доля в квартире площадью 85,2 кв. метра. А у его супруги — квартира площадью 41,4 кв. метра.

У Андрея Климова в собственности также есть два садовых домика, а у его супруги — гараж. Кроме того, у семьи сенатора в пользовании находится три квартиры и гараж-бокс.

В собственности у Андрея Климова также есть автомобиль Volkswagen Touareg.

Стоит отметить, что в 2016 году доходы сенаторов были примерно на том же уровне.