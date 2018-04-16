Работники «Высшей Лиги» остались без зарплаты из-за закрытия «Конфиденс банка» 

Работники магазинов «Высшая Лига» не могут получить зарплату. Их карты заблокировали, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Владельцем торговой сети «Высшая Лига» является Евгений Трепов. Он же хозяин «Конфиденс банка», у которого 13 апреля Центробанк отозвал лицензию. Все зарплатные карты работников универсамов были оформлены в данном финансовом учреждении.
Как рассказали нашему корреспонденту в одном из магазинов сети, последнюю заработную плату работникам задерживали. Деньги на карты им были перечислены 12 апреля, ближе к вечеру. Многие в это время находились на работе. А после смены просто не пошли к банкомату, чтобы снять долгожданную зарплату.
У нас многие не пошли вечером снимать деньги. Подумали, что утром снимут. Но, утром карты у всех были заблокированы. И так задержали зарплату, а теперь и получить не можем. У девочек дети и что теперь делать? Пока нам никто ничего не говорит. Вроде, обещают. Но, когда это будет? Опять ждать, — жалуются кассиры и продавцы в магазинах «Высшая Лига».
Не смогли снять заработную плату со своих карт все работники сети универсамов. Продавцы, грузчики, кассиры надеются, что вопрос с блокировкой карт разрешится в ближайшее время.
Более того, определённые неудобства ждали после отзыва лицензии у «Конфиденс Банка» и покупателей. Практически во всех магазинах были отключены терминалы. Люди об этом узнавали уже подойдя к кассам.
На входе в магазин никакого объявления не было. Мы закупились, с маленьким ребёнком ходили. Подошли к кассе, а тут такой сюрприз — карты не принимают. Пошли к банкомату. А там очередь в 20 человек. То есть, многие ничего не подозревали и по привычке хотели расплатиться картой. Не тут-то было, — рассказывает молодая мама Алена КОРОСТЫЛЕВА.
Напомним, лицензию у костромского «Конфиденс Банка», ЦБ отозвал 13 апреля. По данным ЦБ, "Конфидэнс Банк" неоднократно нарушал требования закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Таким образом, кредитная организация создала риски для кредиторов и вкладчиков.
Мама у меня недавно оформила вклад в этом банке. Положила немаленькую сумму денег. Она пенсионерка и хотела себя подстраховать и надеялась, что ещё и прибыль будет. Я даже боюсь ей сейчас об этом говорить. Она пока не знает. Но, придётся рассказать, потому что сейчас надо идти и возвращать деньги. Очень переживаю за её здоровье, — рассказала нам костромичка Алла.
Стоит отметить, что у банка было больше 10 офисов по обслуживанию клиентов в Москве, Костроме, Нерехте, Шарье, Ярославле, Иванове. А главный офис в Костроме. Вкладчики «Конфидэнс Банка» оказались застрахованными, поэтому, все они получат страховые возмещения. Их начнут выплачивать уже после 21 апреля.