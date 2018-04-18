Для освобождения от взносов «патентщикам» достаточно заявления

Предприниматели, платящие страховые взносы только за себя, перечисляют в бюджеты соответствующих фондов выплаты на пенсионное страхование и ОМС. В п. 7 ст. 430 НК РФ сказано, что такие ИП не уплачивают взносы за время срочной службы или те временные интервалы, в которых ими не велась бизнес-деятельность. Подтверждается это поданным в налоговую инспекцию заявлением об освобождении от взносов и соответствующими бумагами.

Свидетельствовать об отсутствии деятельности может, к примеру, декларация, не содержащая сведений о получении доходов.

Что касается предпринимателей на ПСН, то, поскольку они не подают декларацию, о прекращении работы «патентщики» уведомляют налоговую заявлением. Налоговым периодом в этом случае считают временной интервал от того дня, когда патент начинает действовать, до даты, указанной в заявлении о прекращении работы.

ФНС РФ считает, что использующим ПСН бизнесменам, которые выплачивают взносы только за себя, для освобождения от выплат нужно подать в налоговую заявление об остановке деятельности.

ПИСЬМО ФНС РФ от 12.04.2018 № БС-4-11/6990@

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