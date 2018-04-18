Ещё
АСВ поддержало законопроект об ограничении его прав при банкротстве банков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АСВ поддержало законопроект об ограничении его прав при банкротстве банков 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: BFM.RU
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) поддерживает законопроект, ограничивающий права агентства на участие в собраниях кредиторов банков, в которых АСВ является конкурсным управляющим. Об этом RNS заявил генеральный директор АСВ Юрий Исаев.
«Идея такого законопроекта принадлежит АСВ, поэтому агентство инициативу, разумеется, поддерживает. Сейчас есть проблемы с голосованием кредиторов по вопросам реализации имущества банков: ФНС не всегда готово подписываться под продажей того или иного имущества, поскольку они не обладают достаточной компетенцией по установлению цены реализуемого имущества. А это откладывает реализацию примерно на полгода, поскольку в этом случае приходится обращаться в суд. Если поправки будут приняты, то голосовать будут кредиторы банка — без участия ФНС и АСВ. При этом у АСВ остаются все инструменты для требования возврата средств, потраченных на компенсации вкладчикам», — сказал Исаев.
Вчера правительство [внесло] (https://rns.online/finance/Pravitelstvo-vneslo-v-Gosdumu-zakonoproekt-ob-ogranichenii-prav-aSV-pri-bankrotstve-bankov-2018-04-17/) в Госдуму законопроект, ограничивающий права АСВ на участие в собраниях кредиторов банков, в которых агентство является конкурсным управляющим. Текст законопроекта размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.
«Пункт 3 статьи 189 дополнить абзацем следующего содержания: «Требования Агентства по договорам банковского вклада и договорам банковского счета, перешедшие к нему в соответствии с Федеральным законом „О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации“ и в результате исполнения за банк компенсации приобретателю стоимости имущества, возвращаемого в порядке обратной передачи в соответствии со статьей 189 настоящего Федерального закона, не учитываются при определении количества голосов на собраниях кредиторов»», — говорится в тексте документа.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что АСВ сейчас пользуется тремя привилегиями в делах о банкротстве: первоочередное удовлетворение требований, возможность оказывать влияние на ход ликвидационных процедур посредством принятия решений на собраниях кредиторов и осуществление полномочий органов управления банка.
«Такое положение Агентства противоречит концептуальным основам законодательства», — говорится в записке.
Rambler News Service: последние новости
Крым стал самым дешевым направлением на майские праздники Почти 60% российских туристов готовы отказаться от поездок за рубеж из-за падения курса рубля Доход главы Минсельхоза в 2017 году вырос в 97 раз — до 548 млн рублей
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии269
США разместили в Греции ядерное оружие349
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти41
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда22
Украина показала поставленные из Польши БМП140
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:31
У Политехнического музея появился мост
Новости Москвы Недвижимость
03:00
Создан штаб по подготовке к параду Победы
Новости Москвы
01:05
Выполнена половина работ по благоустройству
Новости Москвы
01:33
Собянин осмотрел итоги реставрации церкви
Новости Москвы
06:27
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский
Происшествия
00:33
США разместили в Греции ядерное оружие
В мире
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение