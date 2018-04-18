АСВ поддержало законопроект об ограничении его прав при банкротстве банков

«Идея такого законопроекта принадлежит АСВ, поэтому агентство инициативу, разумеется, поддерживает. Сейчас есть проблемы с голосованием кредиторов по вопросам реализации имущества банков: ФНС не всегда готово подписываться под продажей того или иного имущества, поскольку они не обладают достаточной компетенцией по установлению цены реализуемого имущества. А это откладывает реализацию примерно на полгода, поскольку в этом случае приходится обращаться в суд. Если поправки будут приняты, то голосовать будут кредиторы банка — без участия ФНС и АСВ. При этом у АСВ остаются все инструменты для требования возврата средств, потраченных на компенсации вкладчикам», — сказал Исаев.

Вчера правительство [внесло] (https://rns.online/finance/Pravitelstvo-vneslo-v-Gosdumu-zakonoproekt-ob-ogranichenii-prav-aSV-pri-bankrotstve-bankov-2018-04-17/) в Госдуму законопроект, ограничивающий права АСВ на участие в собраниях кредиторов банков, в которых агентство является конкурсным управляющим. Текст законопроекта размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.

«Пункт 3 статьи 189 дополнить абзацем следующего содержания: «Требования Агентства по договорам банковского вклада и договорам банковского счета, перешедшие к нему в соответствии с Федеральным законом „О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации“ и в результате исполнения за банк компенсации приобретателю стоимости имущества, возвращаемого в порядке обратной передачи в соответствии со статьей 189 настоящего Федерального закона, не учитываются при определении количества голосов на собраниях кредиторов»», — говорится в тексте документа.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что АСВ сейчас пользуется тремя привилегиями в делах о банкротстве: первоочередное удовлетворение требований, возможность оказывать влияние на ход ликвидационных процедур посредством принятия решений на собраниях кредиторов и осуществление полномочий органов управления банка.

«Такое положение Агентства противоречит концептуальным основам законодательства», — говорится в записке.