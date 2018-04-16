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Работники «Высшей Лиги» остались без зарплаты из-за закрытия «Конфиденс банка»
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Работники «Высшей Лиги» остались без зарплаты из-за закрытия «Конфиденс банка» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Работники магазинов «Высшая Лига» не могут получить зарплату. Их карты заблокировали, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Владельцем торговой сети «Высшая Лига» является Евгений Трепов. Он же хозяин «Конфиденс банка», у которого 13 апреля Центробанк отозвал лицензию. Все зарплатные карты работников универсамов были оформлены в данном финансовом учреждении.
Как рассказали нашему корреспонденту в одном из магазинов сети, последнюю заработную плату работникам задерживали. Деньги на карты им были перечислены 12 апреля, ближе к вечеру. Многие в это время находились на работе. А после смены просто не пошли к банкомату, чтобы снять долгожданную зарплату.
У нас многие не пошли вечером снимать деньги. Подумали, что утром снимут. Но, утром карты у всех были заблокированы. И так задержали зарплату, а теперь и получить не можем. У девочек дети и что теперь делать? Пока нам никто ничего не говорит. Вроде, обещают. Но, когда это будет? Опять ждать, — жалуются кассиры и продавцы в магазинах «Высшая Лига».
Не смогли снять заработную плату со своих карт все работники сети универсамов. Продавцы, грузчики, кассиры надеются, что вопрос с блокировкой карт разрешится в ближайшее время.
Более того, определённые неудобства ждали после отзыва лицензии у «Конфиденс Банка» и покупателей. Практически во всех магазинах были отключены терминалы. Люди об этом узнавали уже подойдя к кассам.
На входе в магазин никакого объявления не было. Мы закупились, с маленьким ребёнком ходили. Подошли к кассе, а тут такой сюрприз — карты не принимают. Пошли к банкомату. А там очередь в 20 человек. То есть, многие ничего не подозревали и по привычке хотели расплатиться картой. Не тут-то было, — рассказывает молодая мама Алена КОРОСТЫЛЕВА.
Напомним, лицензию у костромского «Конфиденс Банка», ЦБ отозвал 13 апреля. По данным ЦБ, "Конфидэнс Банк" неоднократно нарушал требования закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Таким образом, кредитная организация создала риски для кредиторов и вкладчиков.
Мама у меня недавно оформила вклад в этом банке. Положила немаленькую сумму денег. Она пенсионерка и хотела себя подстраховать и надеялась, что ещё и прибыль будет. Я даже боюсь ей сейчас об этом говорить. Она пока не знает. Но, придётся рассказать, потому что сейчас надо идти и возвращать деньги. Очень переживаю за её здоровье, — рассказала нам костромичка Алла.
Стоит отметить, что у банка было больше 10 офисов по обслуживанию клиентов в Москве, Костроме, Нерехте, Шарье, Ярославле, Иванове. А главный офис в Костроме. Вкладчики «Конфидэнс Банка» оказались застрахованными, поэтому, все они получат страховые возмещения. Их начнут выплачивать уже после 21 апреля.
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