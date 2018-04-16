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Почти 90% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестах
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Почти 90% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестах 

Авторадио 47 минут назад
86% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестных акциях, следует из опроса Левада-центра. Социологи связывают это с высоким уровнем доверия к власти. Исследование показало, что 75% респондентов считают маловероятными протесты россиян в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав и лишь 17% — что они вполне возможны. Еще более прохладно респонденты относятся к протестным акциям с политическими требованиями. 88% респондентов в последние два-три месяца не замечали в своем городе протестных акций. Всего 4% рассказали, что узнали о них из местных СМИ, и лишь 1% признались, что принимали в них участие.
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