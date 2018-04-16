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Приставы забрали у красноярца лотерейный выигрыш из-за долгов
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Приставы забрали у красноярца лотерейный выигрыш из-за долгов 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники службы судебных приставов по Красноярскому краю списали со счета у должника из Нижнеингашского района 400 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе УФФСП, у мужчины был долг в 800 тысяч рублей за банковский кредит. Он время от времени появлялся у приставов, вносил небольшие суммы в счет погашения долга, ссылаясь на отсутствие денег. Имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, у него не было, официально должник нигде не трудоустроен.
Недавно приставы обнаружили, что у мужчины появился банковский счет, а на нем лежит крупная сумма. Как оказалось, это выигрыш в лотерею. Счет был арестован, приставы перевели 400 тыс. рублей в счет погашения долга. В УФССП говорят о том, что сам выигрыш был больше (сумма не разглашается), списана была только его часть.
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