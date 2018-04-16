Губернатор Амурской области заработал в 2017 году более 2,3 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 апреля. / ТАСС /. Губернатор Амурской области Александр Козлов заработал в 2017 году более 2,3 млн рублей, что почти на 1 млн рублей меньше, чем в 2016 году. Доходы его супруги составили 1,7 млн рублей, говорится в декларации о доходах главы региона, опубликованной в понедельник на официальном сайте правительства Амурской области.

По сравнению с 2016 годом, в 2017 году доход по основному месту работы у Александра Козлова практически не изменился — около 2,3 млн рублей. Уменьшение задекларированной суммы обусловлено тем, что в 2016 году губернатор продал земельный участок.

Согласно документу, в собственности губернатора Приамурья и его супруги квартира в Благовещенске общей площадью 68,4 квадратных метра, еще одна — площадью 42,3 «квадрата» является собственностью жены. За год доход супруги Александра Козлова увеличился практически вдвое — с 634,5 тыс. рублей до 1,7 млн Транспортные средства ни глава региона, ни его супруга не задекларировали. Однако сообщается, что Козлов является владельцем подземной автостоянки — 1/20 доли. В его пользовании также земельный участок площадью 12 тыс. квадратных метров.