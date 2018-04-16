Доходы главы Тувы за год выросли в три раза

КРАСНОЯРСК , 16 апр — РИА Новости . Доходы губернатора Тувы Шолбана Кара-оола в 2017 году составили 13,6 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте правительства республики.

"За отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года декларированный годовой доход главы Тувы составил 13 миллионов 643 тысячи 394 рублей", — говорится в сообщении.

По данным на сайте правительства, в прошлом году Шолбан Кара-оол заработал чуть более четырех миллионов рублей. Также в собственности губернатора две квартиры площадью 30 и 80 квадратных метров, жилой дом в 230 «квадратов» и автомобиль Mercedes-Benz. Супруга губернатора владеет двумя гаражами, земельным участком, нежилым помещением и домом. Ее заработок составил в 2017 году чуть более семи миллионов рублей.