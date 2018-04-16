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Доходы главы Тувы за год выросли в три раза
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Доходы главы Тувы за год выросли в три раза 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 16 апр — РИА Новости. Доходы губернатора Тувы Шолбана Кара-оола в 2017 году составили 13,6 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте правительства республики.
"За отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года декларированный годовой доход главы Тувы составил 13 миллионов 643 тысячи 394 рублей", — говорится в сообщении.
По данным на сайте правительства, в прошлом году Шолбан Кара-оол заработал чуть более четырех миллионов рублей. Также в собственности губернатора две квартиры площадью 30 и 80 квадратных метров, жилой дом в 230 «квадратов» и автомобиль Mercedes-Benz. Супруга губернатора владеет двумя гаражами, земельным участком, нежилым помещением и домом. Ее заработок составил в 2017 году чуть более семи миллионов рублей.
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