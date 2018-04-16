Американцы и колумбийцы. Кто приедет в Москву на ЧМ

До чемпионата мира по футболу осталось два месяца. Во время мундиаля столицу ждет небывалый наплыв туристов. Мы сопоставили данные FIFA и туристических сервисов и выяснили, из каких стран ждать больше всего гостей.

Американцы, аргентинцы и колумбийцы По данным FIFA, с начала продажи болельщики приобрели почти 1,7 миллиона билетов. Из них 53% достались любителям футбола из-за рубежа. Из США на матчи чемпионата в Россию уже собираются приехать более 16 тысяч человек. За ними следуют болельщики из Аргентины (15 тысяч человек), Колумбии (14,7 тысячи), Мексики (14,3 тысячи), Бразилии (10 тысяч), Перу (9,7 тысячи) и Китая (6,5 тысячи). Также в российскую столицу прибудут шесть тысяч немцев, столько же австралийцев и 4,5 тысячи индийцев.

Однако это не окончательные цифры. Последний этап продаж начнется 18 апреля и продлится до завершения турнира. В это время любители футбола смогут приобрести билеты онлайн в режиме «живой очереди».

В 16 раз больше туристов По данным туристического сервиса Momondo, интерес интуристов к авиаперелетам в Москву на время проведения чемпионата мира вырос в 16 раз по сравнению с прошлым годом.

Американцы интересовались авиабилетами в Россию почти в четыре раза чаще, несмотря на то, что сборная США не смогла квалифицироваться на чемпионат мира. Подопечные Брюса Арены во время заключительного этапа отборочного турнира заняли пятое место, уступив Мексике, Коста-Рике и Панаме.

На втором месте по числу запросов на авиабилеты оказались немцы. Замыкают пятерку лидеров датчане, испанцы и шведы.

Больше всего спрос на авиабилеты в российскую столицу повысился среди жителей Мексики. По сравнению с прошлым годом в этом сезоне билеты покупают на 718 процентов чаще. Среди жителей США спрос вырос на 384 процента, Дании — на 307 процентов. Далее идут Франция с ростом спроса на 209 процентов, затем — Польша (167 процентов), Испания (151 процент) и Швеция (150 процентов).

В то же время, по данным исследования, турпоток из нескольких стран, наоборот, снизится. Сильнее всего спрос на перелеты в Россию сократился среди немцев (62 процента), британцев и ирландцев (47 процент). В Москву также приедут на 20 процентов меньше итальянцев.

Авиабилеты в Россию подорожали на четверть В среднем цены на перелеты в российскую столицу из зарубежных стран подорожали на 25,6 процента. Самый заметный подъем наблюдается на поездки из Нидерландов Ирана и Катара: из этих стран билеты подорожали более чем в два раза.

Однако из ряда стран в этом году все же можно улететь даже дешевле, чем в прошлом. Например, по сравнению с 2017 годом стоимость билетов Румыния–Москва снизилась на 24 процента, а рейсы из Грузии Исландии стали дешевле на 17 и 14 процентов.

"Сильный рост спроса мы наблюдаем в странах, жители которых прежде мало интересовались поездками в Россию. Это касается Центральной и Южной Америки. Среди панамцев интерес к поездкам в Москву вырос почти в 25 раз. Фанаты из Туниса спровоцировали пятикратный рост, а болельщики Ирака — трехкратный", — отметила представитель сервиса Ирина Рябовол

Ранее в столице начал работать Центр по размещению болельщиков и туристов. Его сотрудники помогут гостям столицы подобрать подходящее по стоимости и расположению жилье во время проведения мирового первенства.

Иностранные зрители смогут въехать в Россию по Fan ID без оформления визы. Также паспорт болельщика дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-участниками турнира и на общественном транспорте в дни матчей.