Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт

Обанкротившийся банк "Связной" требует вернуть задолженности по пластиковым картам, о которых владельцы карт и не подозревали, сообщает телеканал Москва24

Москвичка Анна Бакурская перестала пользоваться картой банка еще в 2014 году, когда сменила место работы. Затем у карточки закончился срок действия.

Спустя год Анну стали донимать агрессивными звонками коллекторы, обвиняя ее в нарушении законов РФ и угрожая сделать невыездной.

Женщина пообещала обратиться в прокуратуру и только тогда звонки прекратились.

При этом ей не смогли объяснить, откуда взялась задолженность и не предоставили никаких банковских выписок.

На камеру представители коллекторского агенства прокомментировать свои действия отказались.

Дмитрий Астапкович столкнулся с аналогичной проблемой в другом банке, несмотря на то, что писал заявление о закрытии счета, когда менял работу. Тем не менее, счет по невыясненным причинам закрыт не был. Банк же писал бывшему клиенту противоречивые письма, то требуя погасить задолженность, то оповещая о ее отсутствии.

Финал этой истории был счастливым — в банке убедились, что на момент написания заявления о закрытии счета у Дмитрия не было долгов и даже выплатили небольшую сумму, внезапно оказавшуюся на карте в результате всех разысканий.

Юристы настоятельно советуют писать заявления о закрытии счета, чтобы обезопасить себя. Желательно при этом получить справку, что банк больше не имеет к вам претензий. Если этого не сделать, можно серьезно испортить свою кредитную историю.