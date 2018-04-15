В Великих Луках на один рубль перевыполнили майские указы президента по зарплатам школьных педагогов 

Администрация Великих Лук отчиталась об исполнении майских указов президента России в части повышения заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования: по информации чиновников, по итогам первого квартала средняя зарплата педагогических работников школ за январь-март составила 23 157 рублей при плановой зарплате в 23 156 рублей. Средняя заработная плата учителя по городу Великие Луки за январь-март составила 23 915 рублей при плановой цифре в 23 351 рублей в среднем по региону, превышение составило 2,4 процента. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Великих Луках — 23 891 рубль при плановой цифре по региону в 23 351 рубль, превышение составило 2,3 процента. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».